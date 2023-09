Cet évènement est passé Sous France, les quartiers en clair-obscur Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Sous France, les quartiers en clair-obscur 6 septembre – 1 octobre Le Grand Atelier – musée d'art et d'industrie Châtellerault Né à Châtellerault, Miloud Kerzazi grandit entre les quartiers des Renardières et de la Plaine d'Ozon. Venu à la photographie par le dessin, il capture des moments de vie et accorde une grande attention au jeu des lumières, des contrastes. A travers ses photos, il véhicule des messages de solidarité, de fraternité et montre la réalité des quartiers. Exposition accompagnée de photos prises par des jeunes Châtelleraudais réalisées dans le cadre d'un atelier au 4. Entrée gratuite dans le cadre de l'événement ManUrban, les 9 & 10 septembre 2023.

Le Grand Atelier - musée d'art et d'industrie 3 rue Clément Krebs 86100 Châtellerault

