Capable de se métamorphoser en un clin d'oeil et de passer de la placidité la plus béate et la plus douillette à l'agressivité foudroyante du prédateur, le chat a très vite fasciné les civilisations. Les arts regorgent d'histoires autour de cet animal si familier. Entre mythe, légende et réalité, ces récits ne sont pas uniquement le fruit des divagations d'esprits superstitieux et frustes, ils ont une signification souvent précise. Cette conférence souhaite interroger les images du chat dans les arts de manière à comprendre comment leurs images et leurs significations vont se transmettre d'un art à un autre et d'un siècle à l'autre.

Conférence Musée Affiche de la tournée du Chat Noir, musée de Châtellerault, Vincent Lagardère

