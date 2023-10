Rencontre avec Baptiste Deyrail, auteur de la bande dessinée Le Pas de la Manu Le Grand Atelier, Musée d’art et d’industrie Châtellerault, 13 mai 2023, Châtellerault.

Rencontre avec Baptiste Deyrail, auteur de la bande dessinée Le Pas de la Manu et démonstration de la technique monotype sur zinc

Né en 1990, Baptiste Deyrail est illustrateur, graveur et auteur de bandes dessinées. Il travaille en parallèle comme réalisateur et opérateur vidéo dans le cinéma et le théâtre. Il vit et travaille à Saint-Étienne dont il est originaire. Son travail est profondément inspiré des réalités ouvrières particulièrement riches du bassin stéphanois qui constituent son socle narratif. Il porte une attention particulière aux témoignages, aux récits, aux mémoires et aux traditions qui irriguent le travail quotidien de l’usine ou de la mine. En 2019, il réalise une bande dessinée sur le travail sur la mine, « Le fond du jour ». En 2020 est publiée chez Actes sud, « Le Pas de la Manu », une bande dessinée qui se déroule dans l’emblématique usine d’armes de Saint-Étienne, fruit des multitudes de récits, de légendes urbaines et d’expressions bien ancrées dans la culture stéphanoise dont Baptiste Deyrail a été nourri depuis l’enfance. L’École des Beaux-Arts de Saint-Étienne, où il a étudié, occupe aujourd’hui les bâtiments de la manufacture. Son livre est un hommage à ce monde ouvrier désormais disparu.

Ce projet est réalisé en monotype sur zinc. L’encre est sombre, huileuse. Les images appuient la confrontation entre l’humain, le métal, l’huile, l’essence, le bruit des machines, les traces de doigts et les rayures de la plaque.

« Le Pas de la manu » a récemment remporté le prix du jury au Pulp festival, il est également dans la sélection du Prix lycéen de la région Sud.

L’histoire qu’il raconte pourrait être celle de la Manu, manufacture d’armes de Châtellerault, sœur de la manufacture de Saint-Étienne et de celle de Tulle et de ses Manuchards.

Cette présentation sera accompagnée d’une exposition de planches et monotypes sur zinc du vendredi 12 mai au jeudi 1er juin aux Halles des Savoirs et d’une rencontre avec l’auteur le vendredi 12 mai à 18h – Médiathèque Châtellerault-Centre, Les Halles des savoirs – accès libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque

Le Grand Atelier, Musée d'art et d'industrie 3 rue Clément Krebs, Châtellerault, Vienne, Nouvelle-Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine L'histoire du site

Sur le site de l’ancienne Manufacture d’Armes de Châtellerault depuis 1969, le musée occupe une partie de l’atelier de montage et de finition construit entre 1886 et 1887 sur un projet de Duglin, capitaine d’artillerie. L’édifice (Inscription M.H.), très fonctionnel sur le plan industriel, est fait de grands espaces. Il est largement éclairé par de grandes baies et par une série de toitures en sheds et ouvre sur l’extérieur par une façade monumentale. Par son implantation et sa qualité architecturale, le musée constitue l’élément fort de l’ensemble du site. Musée de la Technique et de l’automobile, puis Musée Auto Moto Vélo, il a pris un nouveau nom après plusieurs mois de travaux.

Un musée, trois espaces

Le Grand Atelier se déploie sur plus de 3000m2 et propose trois espaces d’expositions :

• Auto Moto Vélo, plus de deux cent véhicules et objets pour plus de deux siècles d’histoire d’une civilisation marquée par la « révolution des transports terrestres »

• La Manufacture d’armes de Châtellerault, son histoire industrielle et sociale

• Le Cabaret du Chat Noir, créé par le Châtelleraudais Rodolphe Salis, est une invitation à plonger dans l’atmosphère poétique du théâtre d’ombres et dans l’ambiance de Montmartre à la fin du XIXe siècle. Parc de stationnement (pour voitures et autocars) Bus (arrêt sur le site) Gare desservie (15 minutes à pied)

©Baptiste Deyrail