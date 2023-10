L’homme à la voiture Le Grand Atelier, Musée d’art et d’industrie Châtellerault, 13 mai 2023, Châtellerault.

L’homme à la voiture Samedi 13 mai, 16h00 Le Grand Atelier, Musée d’art et d’industrie Trois représentations :

16h, 19h et 21h

Réservation conseillée

Sur l’esplanade devant le musée – Sous réserves des conditions météorologiques – Pas de repli

Sur un parking, à côté d’une vieille voiture, un homme affable et bavard vous attend : c’est lui qui a posté la petite annonce pour vous vendre la Simca 1300 de vos rêves. Mais il est venu aussi avec tous ses souvenirs. Et avant de finaliser la transaction, il faudra l’écouter…

De vieux objets, des bibelots et une vieille voiture sont le prétexte à une plongée dans l’histoire d’une vie. De parenthèses en digressions, un homme se raconte et se dévoile peu à peu dans un récit tout à tour drôle et poignant.

Durée : 40 mn. Spectacle tout public à partir de 7 ans, avec Loran Casalta. Texte : Jean-Christophe Viseux. Mise en scène : Céline Dupuis et Jean-Christophe Viseux. Régie mécanique : Etienne Pichereau. Un spectacle de la cie La Vache bleue.

Le Grand Atelier, Musée d’art et d’industrie 3 rue Clément Krebs, Châtellerault, Vienne, Nouvelle-Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 20 30 99 http://www.alienor.org http://www.facebook.com/musees.chatellerault L’histoire du site

Sur le site de l’ancienne Manufacture d’Armes de Châtellerault depuis 1969, le musée occupe une partie de l’atelier de montage et de finition construit entre 1886 et 1887 sur un projet de Duglin, capitaine d’artillerie. L’édifice (Inscription M.H.), très fonctionnel sur le plan industriel, est fait de grands espaces. Il est largement éclairé par de grandes baies et par une série de toitures en sheds et ouvre sur l’extérieur par une façade monumentale. Par son implantation et sa qualité architecturale, le musée constitue l’élément fort de l’ensemble du site. Musée de la Technique et de l’automobile, puis Musée Auto Moto Vélo, il a pris un nouveau nom après plusieurs mois de travaux.

Un musée, trois espaces

Le Grand Atelier se déploie sur plus de 3000m2 et propose trois espaces d’expositions :

• Auto Moto Vélo, plus de deux cent véhicules et objets pour plus de deux siècles d’histoire d’une civilisation marquée par la « révolution des transports terrestres »

• La Manufacture d’armes de Châtellerault, son histoire industrielle et sociale

• Le Cabaret du Chat Noir, créé par le Châtelleraudais Rodolphe Salis, est une invitation à plonger dans l’atmosphère poétique du théâtre d’ombres et dans l’ambiance de Montmartre à la fin du XIXe siècle. Parc de stationnement (pour voitures et autocars) Bus (arrêt sur le site) Gare desservie (15 minutes à pied)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

©Nicolas Madrecki