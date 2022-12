EXPOSITION TEMPORAIRE Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

EXPOSITION TEMPORAIRE Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie, 13 mai 2022, Châtellerault. EXPOSITION TEMPORAIRE 13 mai – 31 décembre Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie

Horaires et tarifs habituels du musée

Le Grand Atelier, Musée d’art et d’industrie vous propose l’exposition : «Vélos – Peintures hyper-figuratives Didier Vallé ». Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie 3 rue Clément Krebs 86100 Châtellerault La Renaitrie Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

05 49 20 30 99 https://www.grand-chatellerault.fr/culture/le-grand-atelier-chatellerault Donner à voir autrement.

Objet du quotidien, de liberté et d’art de vivre, le vélo devient objet d’art.

La précision du détail, le travail du volume et la perfection de la lumière projettent cet objet anodin dans une représentation lyrique. A découvrir en plus de nos collections.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T14:00:00+02:00

2022-12-31T18:00:00+01:00 Didier Vallé

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Le Grand Atelier - musée d'art et d'industrie Adresse 3 rue Clément Krebs 86100 Châtellerault La Renaitrie Ville Châtellerault Age maximum 99 lieuville Le Grand Atelier - musée d'art et d'industrie Châtellerault Departement Vienne

Le Grand Atelier - musée d'art et d'industrie Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

EXPOSITION TEMPORAIRE Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie 2022-05-13 was last modified: by EXPOSITION TEMPORAIRE Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie Le Grand Atelier - musée d'art et d'industrie 13 mai 2022 Châtellerault Le Grand Atelier - musée d'art et d'industrie Châtellerault

Châtellerault Vienne