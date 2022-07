Le grand atelier de l’été / Traque à l’ours!, 25 juillet 2022, .

Le grand atelier de l’été / Traque à l’ours!



2022-07-25 14:30:00 – 2022-07-28 16:30:00

10 10 Pendant les grandes vacances, le musée organise un stage atelier sur 2 jours pour les enfants de 7 à 11 ans et les adolescents de 12 à 16 ans en individuels, de 14h30 à 16h30.

Traque à l’ours !

Dans l’exposition Collection XIXe, cherchez l’ours polaire et créez votre propre animal en atelier. A partir de papiers découpés, d’une touche de peinture et d’un soupçon d’imagination, transformez cet animal polaire en un ourson fun et stylé !

Enfants de 7 à 11 ans

> Mercredi 27 et jeudi 28 juillet de 14h30 à 16h30

Adolescents de 12 à 16 ans

> Lundi 25 et mardi 26 juillet de 14h30 à 16h30

Stage de 2 jours.

Tarif : 10€ par participant.

Jauge limitée à 12 personnes par tranche d’âge.

MUDO-Musée de l’Oise

dernière mise à jour : 2022-06-30 par