Le grand atelier de l’été / De peinture et d’argile

2022-07-18 14:30:00 – 2022-07-21 16:30:00



2022-07-18 14:30:00 – 2022-07-21 16:30:00 Pendant les grandes vacances, le musée organise un stage atelier sur 2 jours pour les enfants de 7 à 11 ans et les adolescents de 12 à 16 ans en individuels, de 14h30 à 16h30. De peinture et d’argile

Après une découverte de l’exposition « André Metthey. La quête du feu et de la couleur », les participants partent en atelier pour créer leur propre décor. En s’inspirant des œuvres de l’artiste, ils imaginent formes et motifs pour concevoir un décor unique haut en couleurs ! Enfants de 7 à 11 ans

> Mercredi 20 et jeudi 21 juillet de 14h30 à 16h30 Adolescents de 12 à 16 ans

