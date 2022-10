Le Grand atelier de La Source Centre Pompidou – Galerie des enfants, 7 septembre 2022, Paris.

Du mercredi 07 septembre 2022 au lundi 02 janvier 2023 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

. gratuit

À l’occasion de la rétrospective consacrée à Gérard Garouste, la Galerie des enfants met à l’honneur le travail de l’association La Source, créée par l’artiste il y a 30 ans et sa vocation sociale et éducative par l’expression artistique, à destination des enfants et des jeunes en difficulté, ainsi que leurs famille. À découvrir du 7 septembre 2022 au 2 janvier 2023 à la Galerie des Enfants à Pompidou.

Cette exposition est conçue dans l’esprit des ateliers pratiqués au sein de La Source à destination du jeune public, et se construit autour d’un thème cher à l’artiste : la mythologie. Les enfants partent à la découverte de personnages étranges et fantastiques, se confrontent à un univers merveilleux et changeant. Ils peuvent peindre sur une immense cimaise de papier magique, se transformer en monstres ou en héros grâce à des dispositifs numériques, ou bien encore composer une « symphonie de la nature » à jouer à plusieurs, en manipulant des éléments naturels comme des éponges, des écorces ou du sable. Les jeunes explorateurs déambulent, au fil de ce parcours inédit, dans une forêt de miroirs déformants pour jouer à l’infini avec leurs reflets : immenses ou tordus, fins ou ondulés, ils se dessinent, guidés par leur image en créant des postures singulières pour faire surgir curiosité et joie. Enfin, des courts-métrages inédits sont à découvrir, produits spécialement pour l’exposition-atelier par des artistes de La Source, ou issus de la collection du Centre Pompidou.

Ateliers

De 2 à 10 ans, en famille

De 2 à 5 ans

Couleur en rythme, autour de Delaunay, Kandinsky, Mondrian et Kupka…

28 septembre – 4 décembre 2022

Cercles et carrés, autour de Morellet, Vasarely, Agam, Carl André…

10 décembre 2022 – 6 février 2023

Matières à sensation, autour de Penone, Koonelis, Morris, Richier…

11 février – 2 avril 2023

Lignes dans l’espace, autour Dubuffet, Buren, Flavin…

15 avril – 2 juillet 2023

Les mercredis, samedis, dimanches et tous les jours (sauf mardis) lors des vacances scolaires

De 6 à 10 ans

Couleur en rythme autour de Delaunay, Kandinsky, Mondrian et Kupka…

28 septembre – 4 décembre 2022

Cercles et carrés autour de Morellet, Vasarely, Agam, Carl André…

10 décembre 2022 – 6 février 2023

Matières à sensations autour de Penone, Koonelis, Morris, Richier…

11 février – 2 avril 2023

Lignes dans l’espace autour Dubuffet, Buren, Flavin…

15 avril – 2 juillet 2023

Les mercredis, samedis, dimanches et tous les jours (sauf mardis) lors des vacances scolaires

Centre Pompidou – Galerie des enfants Place Georges Pompidou 75004 Paris

Contact : https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/de-0-a-18-ans

©DR/Garouste