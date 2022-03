Le grand air Marseille 11e Arrondissement, 21 mai 2022, Marseille 11e Arrondissement.

Le grand air Centre Hospitalier Spécialisé de Valvert 78 Bd des Libérateurs Marseille 11e Arrondissement

2022-05-21 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-21 18:15:00 18:15:00 Centre Hospitalier Spécialisé de Valvert 78 Bd des Libérateurs

Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône

UNE TRAVERSÉE DANS L’EST MARSEILLAIS



9h – 15h. D’une rive à l’autre, on y va à pied ?

Une balade de la Valbarelle au Centre hospitalier Valvert



En route pour une remontée vers le FAR EAST de la ville, un voyage pédestre pour se frayer la possibilité d’un déplacement, d’un dépaysement jusqu’à trouver au bout du Far l’expérience du proche et de la terre vivante. Prenons la marche et prenons l’Air, à plusieurs voix, en plusieurs tissages et trames !



À l’invitation du Bureau des guides du GR2013, avec des habitant·es impliqué·es de cet Est marseillais et l’association Rives et Cultures, nous partirons à la rencontre du Grand Air, de la Valbarelle jusqu’au parc du Centre hospitalier Valvert, pour clore la marche avec un temps de rencontre convivial et deux représentations artistiques.



• Conception et coordination Bureau des guides du GR2013 avec les collectifs SAFI et Ici-M me [Gr.]. Journée imaginée en collaboration avec l’association Cultures Permanentes, les habitant.es de la Cité Michelis et l’association Rives & Cultures, la ferme pédagogique du Collet des Comtes et le Centre hospitalier Valvert. Invitation et participation à l’élaboration Théâtre La Cité.



15h30 – 16h30. Ce qui nous rend vivant

Une création partagée mise en scène par Julie Vileneuve



Au Centre hospitalier Valvert, je mène des rencontres artistiques ouvertes à tous : patient·es, soignant·es, personnes venant de l’extérieur. Je diversifie les matières : écriture, théâtre, danse, peinture. Chacun explore, de son endroit, avec son univers. Chacun allume sa petite torche pour tenter d’éclairer des parcelles du monde qu’il donne à voir aux autres. C’est avec ces bribes et l’immensité qu’elles contiennent que je travaille. Pas à pas, nous construisons un chemin. Nous vous invitons à venir partager un moment sur ce chemin. Nous ne savons pas encore où nous serons. Nous savons que ce sera authentique, poétique, empli de désir de vivre et de dire. Julie Villeneuve



• Mise en scène Julie Villeneuve. Avec la participation des patient·es et de l’équipe soignante du Centre hospitalier Valvert ainsi que des habitant·es du territoire. En collaboration avec l’association Ose l’art et la Fabrique musicale.





Lieu de départ

Cité Michelis, av. de Tarascon, Marseille 11e



En pratique

Une balade d’une journée.

Pas de difficulté particulière.

Accueil à partir de 9h pour un départ à 9h30.

Arrivée à Valvert à 15h.

Prévoir un pique-nique, pour soi ou à partager, de l’eau et de bonnes chaussures.

-

Indications d’accès

Une feuille de route sera communiquée aux inscrit·es quelques semaines avant l’événement.

-

Fabrique des territoires du Théâtre La Cité

Nous partirons à la rencontre du Grand Air, de la Valbarelle jusqu’au parc du Centre hospitalier Valvert, pour clore la marche avec un temps de rencontre convivial et deux représentations artistiques.

UNE TRAVERSÉE DANS L’EST MARSEILLAIS



9h – 15h. D’une rive à l’autre, on y va à pied ?

Une balade de la Valbarelle au Centre hospitalier Valvert



En route pour une remontée vers le FAR EAST de la ville, un voyage pédestre pour se frayer la possibilité d’un déplacement, d’un dépaysement jusqu’à trouver au bout du Far l’expérience du proche et de la terre vivante. Prenons la marche et prenons l’Air, à plusieurs voix, en plusieurs tissages et trames !



À l’invitation du Bureau des guides du GR2013, avec des habitant·es impliqué·es de cet Est marseillais et l’association Rives et Cultures, nous partirons à la rencontre du Grand Air, de la Valbarelle jusqu’au parc du Centre hospitalier Valvert, pour clore la marche avec un temps de rencontre convivial et deux représentations artistiques.



• Conception et coordination Bureau des guides du GR2013 avec les collectifs SAFI et Ici-M me [Gr.]. Journée imaginée en collaboration avec l’association Cultures Permanentes, les habitant.es de la Cité Michelis et l’association Rives & Cultures, la ferme pédagogique du Collet des Comtes et le Centre hospitalier Valvert. Invitation et participation à l’élaboration Théâtre La Cité.



15h30 – 16h30. Ce qui nous rend vivant

Une création partagée mise en scène par Julie Vileneuve



Au Centre hospitalier Valvert, je mène des rencontres artistiques ouvertes à tous : patient·es, soignant·es, personnes venant de l’extérieur. Je diversifie les matières : écriture, théâtre, danse, peinture. Chacun explore, de son endroit, avec son univers. Chacun allume sa petite torche pour tenter d’éclairer des parcelles du monde qu’il donne à voir aux autres. C’est avec ces bribes et l’immensité qu’elles contiennent que je travaille. Pas à pas, nous construisons un chemin. Nous vous invitons à venir partager un moment sur ce chemin. Nous ne savons pas encore où nous serons. Nous savons que ce sera authentique, poétique, empli de désir de vivre et de dire. Julie Villeneuve



• Mise en scène Julie Villeneuve. Avec la participation des patient·es et de l’équipe soignante du Centre hospitalier Valvert ainsi que des habitant·es du territoire. En collaboration avec l’association Ose l’art et la Fabrique musicale.





Lieu de départ

Cité Michelis, av. de Tarascon, Marseille 11e



En pratique

Une balade d’une journée.

Pas de difficulté particulière.

Accueil à partir de 9h pour un départ à 9h30.

Arrivée à Valvert à 15h.

Prévoir un pique-nique, pour soi ou à partager, de l’eau et de bonnes chaussures.

-

Indications d’accès

Une feuille de route sera communiquée aux inscrit·es quelques semaines avant l’événement.

-

Fabrique des territoires du Théâtre La Cité

Centre Hospitalier Spécialisé de Valvert 78 Bd des Libérateurs Marseille 11e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-23 par