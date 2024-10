Le Grand accélérateur national d’ions lourds (GANIL) | RDV Découverte GANIL Caen Calvados

Caen

GANIL Caen

Le Grand accélérateur national d’ions lourds (GANIL) | RDV Découverte GANIL Caen, jeudi 9 janvier 2025.

Le Grand accélérateur national d’ions lourds (GANIL) | RDV Découverte

GANIL Boulevard Henri Becquerel Caen Calvados

Laboratoire de recherche à vocation internationale, le Grand Accélérateur National d’Ions Lourds est basé à Caen depuis le début des années 1980. Les thèmes de recherche couvrent un large spectre de la physique nucléaire à la radiobiologie en passant par la physique atomique et la physique de l’état solide. A des échelles différentes (noyau, atome, molécule, tissu cellulaire…), on étudie au GANIL la matière à l’aide de faisceaux d’ions stables et radioactifs produits à l’aide d’accélérateurs.

La visite commencera par une présentation du GANIL et du noyau atomique. Elle se poursuivra par une visite des installations, suivant un parcours qui suivra le cheminement des faisceaux d’ions au GANIL, depuis les sources d’ions jusqu’aux salles d’expériences.

Vigilance il n’y a pas de parking public sur place. L’accès au parking est réservé au personnel. Privilégiez si vous le pouvez le tramway, arrêt Côte de Nacre. Vous devez vous munir d’une pièce d’identité à présenter au contrôle de sécurité pour accéder au site, par conséquent le nom sur le billet doit correspondre à la pièce d’identité présentée: nom et prénom, donc si vous réservez pour plusieurs personnes vous devez renseigner les noms et prénoms de chacun des participants.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 16 octobre 2024, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

Laboratoire de recherche à vocation internationale, le Grand Accélérateur National d’Ions Lourds est basé à Caen depuis le début des années 1980. Les thèmes de recherche couvrent un large spectre de la physique nucléaire à la radiobiologie en passant par la physique atomique et la physique de l’état solide. A des échelles différentes (noyau, atome, molécule, tissu cellulaire…), on étudie au GANIL la matière à l’aide de faisceaux d’ions stables et radioactifs produits à l’aide d’accélérateurs.

La visite commencera par une présentation du GANIL et du noyau atomique. Elle se poursuivra par une visite des installations, suivant un parcours qui suivra le cheminement des faisceaux d’ions au GANIL, depuis les sources d’ions jusqu’aux salles d’expériences.

Vigilance il n’y a pas de parking public sur place. L’accès au parking est réservé au personnel. Privilégiez si vous le pouvez le tramway, arrêt Côte de Nacre. Vous devez vous munir d’une pièce d’identité à présenter au contrôle de sécurité pour accéder au site, par conséquent le nom sur le billet doit correspondre à la pièce d’identité présentée: nom et prénom, donc si vous réservez pour plusieurs personnes vous devez renseigner les noms et prénoms de chacun des participants.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 16 octobre 2024, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-01-09 14:00:00

fin : 2025-01-09 16:30:00

GANIL Boulevard Henri Becquerel

Caen 14000 Calvados Normandie info@caenlamer-tourisme.fr

L’événement Le Grand accélérateur national d’ions lourds (GANIL) | RDV Découverte Caen a été mis à jour le 2024-10-07 par OT Caen la Mer

jeudi 9 janvier 2025 Le Grand accélérateur national d’ions lourds (GANIL) | RDV Découverte GANIL Caen Le Grand accélérateur national d’ions lourds (GANIL) | RDV Découverte GANIL Boulevard Henri Becquerel Caen Calvados 2025-01-09 à 14:00:00 .Laboratoire de recherche à vocation internationale, le Grand Accélérateur National d'Ions Lourds est basé à Caen depuis le début des années 1980. Les thèmes de recherche couvrent un large spectre de la physique nucléaire à la radiobiologie en passant par la physique atomique et la physique de l’état solide. A des échelles différentes (noyau, atome, molécule, tissu cellulaire…), on étudie au GANIL la matière à l’aide de faisceaux d’ions stables et radioactifs produits à l’aide d’accélérateurs. La visite commencera par une présentation du GANIL et du noyau atomique. Elle se poursuivra par une visite des installations, suivant un parcours qui suivra le cheminement des faisceaux d’ions au GANIL, depuis les sources d’ions jusqu’aux salles d’expériences. Vigilance il n'y a pas de parking public sur place. L'accès au parking est réservé au personnel. Privilégiez si vous le pouvez le tramway, arrêt Côte de Nacre. Vous devez vous munir d'une pièce d'identité à présenter au contrôle de sécurité pour accéder au site, par conséquent le nom sur le billet doit correspondre à la pièce d'identité présentée: nom et prénom, donc si vous réservez pour plusieurs personnes vous devez renseigner les noms et prénoms de chacun des participants. Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 16 octobre 2024, en ligne et dans les bureaux d'informations touristiques de Caen et Ouistreham.