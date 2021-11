Albi Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale Albi, Tarn « Le grain et l’ivraie » Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

« Le grain et l’ivraie » Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale, 27 octobre 2019, Albi. « Le grain et l’ivraie »

Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale, le dimanche 27 octobre 2019 à 20:15

Le modèle agricole argentin et ses dangereuses dérives mises en lumière par des témoignages poignants. Le film sera suivi d’un échange avec le public.

5 €

Film de Fernando Solanas Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-27T20:15:00 2019-10-27T21:45:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale Adresse Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi Ville Albi lieuville Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale Albi