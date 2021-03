Le Grain du Son /Stage de Musique, 10 avril 2021-10 avril 2021, Saint-Céré.

Le Grain du Son /Stage de Musique 2021-04-10 – 2021-04-10 Théâtre de l’Usine Avenue du docteur Roux

Saint-Céré Lot

16 EUR 16

Xavier Coriat, musicien et compositeur, propose de capter et de retraiter le son de leurs instruments, de s’ amuser avec les textures, le temps et l’ espace. Les matières sonores obtenues sont assemblées et créent une composition à offrir au groupe de danseurs.

+33 5 65 20 60 30

©stage musique