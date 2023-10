Le bal des lucioles #2 Le GRAIN de la Vallée Marseille, 30 septembre 2023, Marseille.

Le samedi 30 septembre Le GRAIN de la Vallée reçoit à nouveau le Bal des lucioles pour sa 2ème édition

Émerveillement garantie pour les petites et grandes lucioles :

Atelier art plastique pour petits et grands animé par Armelle de 17h à 19h

Dj Tony Swarez de 19h à 20h

Concert de Marilou 20h

Concert Jo Keita 21h

Dj Tony Swarez de 22h30 à minuit

Ouverture du portail de ce bel endroit en extérieur à partir de 16h30

Entrée libre de corps et d’esprit.

Restauration proposée par l’ambianceuse de nos papilles Finecocott’

Bar assuré par l’épicerie paysanne du Grain de la Vallée qui proposera des breuvages locaux.

Ramène ton sourire, ton dernier pas de danse pour faire briller ta lumière de luciole ! Le bal des lucioles va de nouveau éclairer la lune!

Love

Le GRAIN de la Vallée

196 Trav. de la Penne

13011 Marseille

ouverture du portail à 16h30, entrée libre

Atelier de lino gravure sur le thème du bal des lucioles avec Armelle.

Armelle, artiste peintre associé au grain de la vallée, vous propose un atelier de lino gravure pour petits et grands. Venez apprendre cette technique d’impression facile et ludique, et venez explorer vos imaginaires pour créer vos plus belles images, a l’issue de l’atelier les impressions seront exposées durant la soirée de concert.

De 17h à 19h

DJ TONY SWAREZ

[cafoutch.fr / la discotheque africaine]

Amateur de soul funk des années 60 et 70, Tony Swarez ouvre souvent sa sélection à d’autres musiques dansantes comme le jazz, le hip-hop, le boogie, la musique africaine ou afro-latine.

19h à 20h et de 22h30 à minuit

Marilou concert à 20h

vous présente en exclusivité les titres de son prochain album « MAUVAISES FILLES » qui sortira le 27/10/23.

En duo avec Émilie Marsh à la guitare.

Une première partie qui célèbre des femmes qui ont osé être différentes !

Qu’elles soient mère maquerelle (Chez Berthe), polyamoureuse (Seconde adresse), jouisseuse et sans enfant (Impasse paradis) révoltée (Petite fille) où résolument intrépide (Plonge), les mauvaises filles se répondent et parlent d’une seule voix : celle de la liberté d’être qui elles sont.

« Parie qu’on sera celles qu’on oubliera pas »

Chant : Marilou

Guitare: Émilie Marsh

« Marilou » c’est d’abord l’évidence créative de deux femmes libres et audacieuses (Émilie Marsh etMarilyne Maillot) désirant porter la parole d’autres femmes qui le sont tout autant.

Émilie Marsh (autrice, compositrice et réalisatrice) a 19 ans lorsqu’elle croise pour la première fois la route de Marilyne Maillot (interprète et autrice marseillaise) aka « Marilou » dans le sud de la France. Deux femmes, deux générations, qui partageront un bout de chemin musical ensemble avant qu’Émilie continue sa route vers Paris .C’est après 15 ans d’une amitié joyeuse qu’elles décident de se retrouver pour unir leur talent et mettre à l’honneur des femmes qui ont osé être différentes dans l’album « Mauvaises filles »

Émilie Marsh, passionnée par les collaborations (Dani, Jil Caplan, BODIE…) et particulièrement investie dans la création féminine au travers de son label FRACA !!!, compose, écrit, réalise, taille sur mesure « Mauvaises Filles » pour la voix, le propos et le parcours de « Marilou». Cette dernière est engagée dans divers projets artistiques questionnant la place de la femme dans la société ; de la radio à la salle de concert, elle a toujours cherché la voie de la liberté.

Jo KEITA concert à 21h

Jo Keita, chanteur, auteur et compositeur, puise sa musique dans ses origines

africaines qu’il mêle à la culture Pop et urbaine d’aujourd’hui. Les

compositions naviguent entre texte wolof, anglais, français et sa musique

oscille entre guitares saturées et Ngoni. Son premier album « Experience »

retrace un riche parcours de vie. Il s’entoure aujourd’hui de Adam Derrez à

la basse et aux choeurs et de Carl Charrin à la batterie et aux choeurs.

_____________________________________________________________

Le GRAIN de la Vallée 196, traverse de la penne 13011 Marseille Marseille 13011 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

