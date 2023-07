Le bal des lucioles Nanou – Vagabondaz – Bongi Le GRAIN de la Vallée Marseille, 1 juillet 2023, Marseille.

Le samedi 1er juillet Le GRAIN de la Vallée vous présente son bal des lucioles et met à l’honneur pour cette première édition les femmes de l’océan indien. 3 concerts :

Nanou Payet 20h

Vagabondaz dann’ Kabaré 21h

Bongi 22h

Jam à partir de 23h30

Ouverture du portail de ce bel endroit en extérieur 19h.

Entrée libre de corps et d’esprit.

Restauration proposée par l’ambianceuse de nos papilles Finecocott’

Bar assuré par l’épicerie paysanne du Grain de la Vallée qui proposera des breuvages locaux.

Ramène ton sourire, ton instrument de musique, ton dernier pas de danse pour faire briller ta lumière de luciole ! Le bal des lucioles va éclairer la lune!

Love

Le GRAIN de la Vallée

196 Trav. de la Penne

13011 Marseille

Nanou PAYET

« Je vous ai apporté des bonbons »

SOLO PARLE-CHANTÉ

À LA GUITALÉLÉ

Concert à 20h

Personnage intemporel.

Capeline de velours.

Regard dentelle.

Nostalgie des boîtes à musique.

Une voix cotonneuse, parlée, chantée, jouée, en poétesse mélodique.

Une guitalélé douce et bucolique qui accompagne ses récits de vie, en compositions originales.

Une sensation de caresse dans l’oreille ? C’est la plume de Nanou Payet qui vous effleure de son univers intime , inclassable et chamarré.

Elle vogue, espiègle, aux frontières des genres.

Laissez-vous embarquer !

https://www.facebook.com/valoch.payet

Crédit photo Cyril BLAZY

Vagabondaz dann’ kabaré

Escapade musicale à travers des chants issus du Maloya de l’île de la Réunion.

Concert à 21h

Le Maloya est un genre musical majeur de La Réunion. C’est à la fois un type de musique, de chant et de danse. Et aussi un état d’esprit de bienveillance et de partage.

Chanté en créole réunionnais, il est l’héritier des pratiques musicales amenées dans l’île par les esclaves.

Imprégnés par de multiples influences musicales, les quatre membres du groupe Vagabondaz dann’ kabaré s’inspirent du maloya en y incluant un instrument traditionnel le kayamb mais aussi en rajoutant d’autres instruments comme le triangle, la guitare ou encore le cajon.

Après avoir été inscrite à l’Inventaire du patrimoine culturel immatériel en France, cette pratique musicale est classée, par l’UNESCO et depuis le 1er octobre 2009, au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Venez krazé avec Vagabondaz dann’ kabaré !

Farhana HOSEN, la re-belle et vagabonde : chant, guitare, triangle

Zaïnaba AHAMADA, la chanteuse kabaré : chant, kayamb, danse

Stéphanie TOMA, l’audacieuse musicienne : percussions

Stéphane SIMON, l’amoureux des tambours du monde : percussions

https://instagram.com/vagabondaz?igshid=MzNlNGNkZWQ4Mg==

Gaelle Imache vous fera une démonstration des danses réunionnaises pendant le concert, vous êtes vivement invités à danser avec elle

BONGI | L’ENVOÛTANTE VOIX DE LA DIVA XHOSA concert à 22h

Entourée de Dimitri Reverchon à la batterie et Christophe Isselee aux guitares, Bongi est une artiste pluridisciplinaire, originaire de Cape-Town et marseillaise d’adoption, Bongi mène une correspondance insolite entre deux continents, mêlant folk-urbaine et afro-pop dans un crépitement de voix et d’énergie qui ravivent les traditions musicales d’Afrique australe.

Ses chansons en Xhosa, son idiome natal et langue de Nelson Mandela, claquent sous le palais et tracent un arc musical panafricain à la fois magnétique et ensorcelant. Le métissage fertile d’une culture en exil.

Dans les incantations ou dans les chuchotements, Bongi sait donner du souffle à la musique de ses racines sud-africaines. En l’arrosant de sa voix polymorphe, suave ou grave, de ses envolées mélodiques ou encore de son troublant chant diphonique, auquel elle donne un éclat inouï dans l’écrin délicat des guitares et des rythmiques tout-terrain.

Lorsque se brouillent les frontières, l’hybridation de Bongi semble encore plus claire : sa world-pop s’épanouit quand elle prend langue avec le maskanda, ce blues polyrythmique zoulou, ou quand la folk-music chargée de spiritualité s’emballe au contact des percussions

On en ressort envoûté et saisi par les chants du quotidien, d’amour, de lutte et de nostalgie, qui, révélés sur scène, deviennent irrésistiblement festifs, attisés par l’empreinte solaire d’une artiste à la rayonnante personnalité.

Booking / Production : https://www.laclique-production.com

Management – Arnaud Amat – arnaud@laclique-production.com

Booking – Joseph Salvaggio – joseph@laclique-production.com

Site officiel : https://bongi-music.com/

Crédit photo : Laurent Marseye

jam à partir de 23h30

Crédit photo : Laurent Marseye