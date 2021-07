Guérande Centre culturel Athanor Guérande, Loire-Atlantique Le GRAG expose Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

du mercredi 25 août au samedi 11 septembre à Centre culturel Athanor

Découvrez l’exposition annuelle du Groupe de recherche artistique guérandais. + d’infos : [https://assograg.wordpress.com/](https://assograg.wordpress.com/)

Entrée libre

Invités d’honneur : Jean Delêtre et Kossi Traoré Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Intramuros Loire-Atlantique

