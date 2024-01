Le 26 janvier c’est l’A.B.B.A. bal ! Le Grabuge Brest, vendredi 26 janvier 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-26T19:00:00+01:00 – 2024-01-26T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-27T00:00:00+01:00 – 2024-01-27T00:30:00+01:00

L’Amicale Brestoise de la Bonne Ambiance vous invite à sa toute première fête : l’A.B.B.A. bal !

L’A.B.B.A. bal ?

Elle où la baballe ? Et il est-où l’abba bal ? Il est où ? Où qu’il est ? Il est au Grabuge l’abba bal ! Au Grabuge à Recou ! C’est là qu’il est l’abba bal ! Qui n’en veut de l’abba bal ? Allez on fait un effort pour attraper l’abba bal ! (La baballe à facettes !)

D’ailleurs c’est quoi l’A.B.B.A. bal ? Hein, qu’est-ce que c’est ? Hé ben c’est le lancement d’un nouveau collectif l’A.B.B.A. bal ! 5 DJs pour un seule ambiance : la bonne ! Et ouais ! C’est tout ? Hé non ! C’est aussi l’occasion de se bouger après être resté assis pendant le festival Décadanse au Mac Orlan !

Alors on n’hésite plus et on vient à l’A.B.B.A. bal ! Vendredi 26 janvier ! 19h-00h30 ! Au Grabuge, 26 rue de la porte à Recou !

Le Grabuge 26 Rue de la Porte 29200 Brest Brest 29200 Recouvrance Finistère Bretagne