Café-Diplo à Brest

Finistère Café-Diplo à Brest Le Grabuge Brest, 7 décembre 2023 18:00, Brest. Café-Diplo à Brest Jeudi 7 décembre, 19h00 Le Grabuge Entrée libre Café-Diplo à Brest Le jeudi 7 décembre, à 19 heures, au Grabuge, 26, rue de la Porte, « café-Diplo » autour de deux articles du Monde diplomatique de novembre 2023 : « Un renoncement français » de Benoît Bréville. Le 23 octobre 1996, au lendemain d’une altercation qui deviendra célèbre avec la police israélienne à Jérusalem, Jacques Chirac rencontre le dirigeant palestinien Yasser Arafat à Gaza. Devant une foule enthousiaste, les deux présidents inaugurent la rue Charles-de-Gaulle. Une décennie plus tard, en avril 2007, le nouveau président de l’Autorité palestinienne, M. Mahmoud Abbas, se trouve à Paris quand il annonce la création prochaine d’une rue Jacques-Chirac à Ramallah. Il n’y aura pas de rue Emmanuel-Macron à Naplouse. Le président français est détesté dans les pays arabes : quand les habitants de Tunis ou de Beyrouth descendent dans la rue pour protester contre la riposte israélienne aux attaques perpétrées par le Hamas et ses alliés le 7 octobre, c’est devant l’ambassade de France qu’ils se rendent, aux cris de « Macron assassin ». « Au Pakistan, le retour des bruits de bottes » de Laurent Gayer. Les attentats se multiplient au Pakistan, souvent contre des lieux de culte, alors que la situation économique et sociale se détériore. Mais le principal souci des dirigeants politiques et militaires est d’asseoir leur pouvoir, fortement secoué en début d’année par les partisans de l’ex-premier ministre Imran Khan, qui a été arrêté. Ils ont différé à janvier 2024 des législatives désormais sous contrôle. Entrée libre Le Grabuge 26 Rue de la Porte 29200 Brest Brest 29200 Recouvrance Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « legrabugebar@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T19:00:00+01:00 – 2023-12-07T22:00:00+01:00

Monde diplomatique Palestine AMD

