allez allez allez Le Grabuge Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère allez allez allez Le Grabuge Brest, 18 novembre 2023, Brest. allez allez allez Samedi 18 novembre, 20h30 Le Grabuge prix libre DOCKS

HININ

ECTOPLASM Le Grabuge 26 Rue de la Porte 29200 Brest Brest 29200 Recouvrance Finistère Bretagne [{« link »: « https://docksdocks.bandcamp.com/ »}, {« link »: « https://hininband.bandcamp.com/ »}, {« link »: « https://ectoplasmband.bandcamp.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T23:59:00+01:00

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T23:59:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Le Grabuge Adresse 26 Rue de la Porte 29200 Brest Ville Brest Departement Finistère Lieu Ville Le Grabuge Brest latitude longitude 48.383973;-4.499747

Le Grabuge Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/