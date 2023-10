The Psychotic Unicorns (garage punk, Nantes) + Butcher & Szyslak (Math blues heavy, Brest) – Butcher Unicorn Tour 2023 Le Grabuge Brest, 17 novembre 2023, Brest.

20h-23h

Prix libre (mais conscient !)

► Butcher & Szyslak (duo heavy-math-blues, Brest)

Butcher & Szyslak fabriquent une musique aussi violente et agressive que lente et lourde. Ils vous emmènent dans le néant, les pieds englués dans un marécage de négativité, le corps retourné comme par un ushiro goshi à 2g. Une musique de déséquilibrés pour une bande son de l’apocalypse.

Butcher & Szyslak forment leur duo à l’été 2015, en construisant leur répertoire à partir du titre Insane Asylum par Willie Dixon et Koko Taylor. Moe The Butcher à la guitare et au chant, Jean Szyslak à la batterie et au chant, ils font leurs premiers concerts avec un set qui comprend aussi des titres originaux construits à la manière du blues (rythme ternaire, suite de trois accords) dans un style garage.

Ils intègrent progressivement à leur musique l’influence de Black Sabbath, dont ils aiment la lourdeur et l’efficacité des riffs et développent aussi un style « math blues » fait de rythmes différents entrecroisés au sein du même morceau.

► The Psychotic Unicorns (duo garage punk, Nantes)

Duo nantais constitué d’un guitariste et d’une batteuse-chanteuse, The Psychotic Unicorns oscille entre rock énergique, garage crasseux et punk old school, donnant naissance à une musique tonique et hypnotique, ponctuée de riffs incisifs et efficaces.

Créé fin 2014, le groupe est initialement constitué de 4 musiciens et le line-up changera à plusieurs reprises avant de se stabiliser en 2016. Fin 2018, la formation devient un duo guitare-batterie. Depuis sa création, le groupe compte près d’une centaine de concerts à son actif.

Un premier 45t a vu le jour le 2 septembre 2016, sous le label suisse indépendant Middle Ear Recording. Bridge, le premier album (et dernier enregistré à 4) est autoproduit et est sorti en 2019. Un second album est en préparation et prévu pour 2024.

Artwork : Reinrev