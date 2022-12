The Celtic Tramps Le Gouvy | Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Catégories d’évènement: Freyming-Merlebach

Moselle

The Celtic Tramps Le Gouvy | Freyming-Merlebach, 19 mars 2023, Freyming-Merlebach. The Celtic Tramps Dimanche 19 mars 2023, 18h00 Le Gouvy | Freyming-Merlebach

20.00 €

Le Gouvy fête la Saint Patrick. Le Gouvy | Freyming-Merlebach 1 Place des Alliés, 57800 Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est The Celtic Tramps …

C’est une bande de musiciens naufragés qui jouent de la musique irlandaise et des chants de marins, prêts à vous faire danser comme on le faisait jadis.

Leurs chansons se préparent à l’abordage des coins de rues, pubs, bars et salles de spectacles en manque de vibrations folkloriques. Un répertoire ancien revisité, des classiques que tout le monde peut chanter, une ambiance à faire danser les filles et les garçons avec quelques loufoqueries à l’ordre du jour…

Naviguant entre la Lorraine et l’Irlande, The Celtic Tramps manie les codes de la musique populaire pour offrir une performance vivifiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T18:00:00+01:00

2023-03-19T20:00:00+01:00

