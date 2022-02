Le Goûter Géant by Nougat Chabert et Guillot Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

Le Goûter Géant by Nougat Chabert et Guillot Montélimar, 5 mars 2022, Montélimar. Le Goûter Géant by Nougat Chabert et Guillot Nougat Chabert et Guillot Gournier (en face de BUT) Avenue de Gournier Montélimar

2022-03-05 16:30:00 16:30:00 – 2022-03-05 18:00:00 18:00:00 Nougat Chabert et Guillot Gournier (en face de BUT) Avenue de Gournier

Montélimar Drôme Montélimar Chabert et Guillot fête le Nougat de Montélimar au travers de son 1er goûter géant. La boutique “Gournier” accueillera les gourmands pour un moment festif et convivial. magasin.gournier@nougat-chabert.com +33 4 75 00 64 84 http://www.nougat-chabert-guillot.com/ Nougat Chabert et Guillot Gournier (en face de BUT) Avenue de Gournier Montélimar

dernière mise à jour : 2022-02-22 par Montélimar Tourisme Agglomération

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse Nougat Chabert et Guillot Gournier (en face de BUT) Avenue de Gournier Ville Montélimar lieuville Nougat Chabert et Guillot Gournier (en face de BUT) Avenue de Gournier Montélimar Departement Drôme

Montélimar Montélimar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar/

Le Goûter Géant by Nougat Chabert et Guillot Montélimar 2022-03-05 was last modified: by Le Goûter Géant by Nougat Chabert et Guillot Montélimar Montélimar 5 mars 2022 Drôme Montélimar

Montélimar Drôme