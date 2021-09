Anères Anères Anères, Hautes-Pyrénées Le goûter du 23 Anères Anères Catégories d’évènement: Anères

Hautes-Pyrénées

Le goûter du 23 2021-09-25 14:05:00 14:05:00 – 2021-09-25 17:55:00 17:55:00

Anères Hautes-Pyrénées Anères L’association 23 à Anères organise un goûter :

– 23 jeux participatifs,

– 23 gateaux, boissons et d’autres plaisirs goûteux,

– 23 questions et réponses sur le 23,

– 23 cases sur une roue qui tourne,

– 10 fois 23 minutes pour se rencontrer. 23aneres@gmail.com https://23aneres.org/ dernière mise à jour : 2021-09-20 par

