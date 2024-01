LE GOUTER D’INFORMATIONS DES ADOS Maison de quartier de l’Albeck Grande-Synthe, mercredi 28 février 2024.

LE GOUTER D’INFORMATIONS DES ADOS Informations à destination des ados Mercredi 28 février, 15h00 Maison de quartier de l’Albeck Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-28T15:00:00+01:00 – 2024-02-28T16:30:00+01:00

Fin : 2024-02-28T15:00:00+01:00 – 2024-02-28T16:30:00+01:00

La mise en place de ce goûter est un moyen qui vous permettra de rencontrer l’educateur specialisé de l’AAE du quartier de l’albeck et l’Agent de Développement, découvrir la Maison de Quartier.

L’équipe vous présentera ses missions, les projets en cours et à venir sur le quartier de l’albeck.

Ils répondront à vos questions, ils sauront vous orienter au mieux et vous informer des différents dispositifs.

Maison de quartier de l’Albeck 14 place du marché 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328263100 http://www.ville-grande-synthe.fr https://www.facebook.com/MaisonsdequartierGrandeSynthe [{« type »: « phone », « value »: « 03.28.26.31.00 »}] Maison de quartier de l’Albeck (Atrium)

pixabay