Le Goûter de mots – par Jean-Louis Bailly Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, jeudi 23 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-23 20:30 – 21:50

Gratuit : non 7 € Réservations : – theatrelaruche- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Lecture théâtralisée. Louis XIV aurait bien voulu que le pouvoir royal s’exerce jusque sur le langage : le dictionnaire de l’Académie française était chargé de la mission. Mais un des académiciens, Furetière, prend de vitesse ses confrères et publie son propre dictionnaire. Dans une famille bourgeoise de Paris, cette »Guerre des dictionnaires » va vivre une bataille acharnée… et souriante. Tout public à partir de 14 ans Durée : 1h20 environ

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr