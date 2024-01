LE GOÛTER DE L’ART RENCONTRE AVEC LES ARTISTES Maison de La Bresse La Bresse, dimanche 18 février 2024.

LE GOÛTER DE L’ART RENCONTRE AVEC LES ARTISTES Maison de La Bresse La Bresse Vosges

Dimanche

L’exposition « 3 femmes en chemin » prenant fin le 04 février,profitez de ces derniers jours pour nous rendre visite à la Maison de La Bresse. Pour clôturer leurs expositions,elles vous donnent rendez-vous le dimanche 04 février entre 14h et 18h pour une rencontre sous forme d’un goûter de l’art. Vous pourrez échanger avec elles sur leur démarche artistique et leurs passions tout en partageant une collation offerte par la Maison de La Bresse. Et le dimanche 18 février « Le goûter de l’art » et le personnel de la Maison de La Bresse vous invitera à rencontrer Vincent Ganaye dans sa salle d’expo. Soyez les bienvenus à ces après-midi rencontre.Tout public

0 EUR.

Maison de La Bresse 7A rue de la Clairie

La Bresse 88250 Vosges Grand Est maisondelabresse@labresse.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 14:00:00

fin : 2024-02-18 18:00:00



L’événement LE GOÛTER DE L’ART RENCONTRE AVEC LES ARTISTES La Bresse a été mis à jour le 2024-01-24 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES