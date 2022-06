LE GOUTER DE LAILLYA

2022-07-02 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-02 Journée de solidarité avec de nombreuses animations au profit de l’association « Pas à pas avec Laillya ». Avec au programme : – Pass 5 structures gonflables 3€ – Tours en poneys 2€ – Baptêmes en moto 2€ – Pêche 1€ – Jeux de kermesse 2€ – Lâcher de ballons1€.

A partie de 18h30 concert de BOUDDPAH et à 21h THOMAS.

Buvette et restauration sur place. laillya54120@outlook.fr +33 6 77 08 45 45 http://laillya.e-monsite.com/

