Le goûter de Grand-mère Château Léognan Léognan, samedi 2 mars 2024.

À l’occasion de la fête des grands-mères, le Château Léognan organise un goûter dans ses salons, en collaboration avec la pâtisserie artisanales, l’Atelier Cake It, de Léognan.

Les recettes de nos grands-mères seront mises à l’honneur lors de ce goûter gourmand et convivial.

Riz au lait, madeleines, crèmes brûlées et bien plus encore enchanteront vos palais en ravivant votre âme d’enfant. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 15:00:00

fin : 2024-03-02 17:30:00

Château Léognan 88 Chemin du Barp

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine communication@chateauleognan.com

