Le goûter d’anniversaire Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le goûter d’anniversaire Paris Expo Porte de Versailles, 26 février 2022, Paris. Le goûter d’anniversaire

du samedi 26 février au dimanche 6 mars à Paris Expo Porte de Versailles

Lequel de ces aliments est responsable d’une intoxication alimentaire : la mousse au cholat ? les bonbons ? la salade de fruits ou le gâteau ? Avec l’aide de la technologie PCR et de nos scientifiques, venez le découvrir et comprendre comment faire pour éviter les mauvaises surprises !

Entrée libre

Enquêtez avec nos experts pour identifier la bactérie responsable d’une intoxication alimentaire collective lors d’un goûter d’anniversaire. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T09:30:00 2022-02-26T20:00:00;2022-02-27T09:30:00 2022-02-27T20:00:00;2022-02-28T09:30:00 2022-02-28T20:00:00;2022-03-01T09:30:00 2022-03-01T20:00:00;2022-03-02T09:30:00 2022-03-02T20:00:00;2022-03-03T09:30:00 2022-03-03T20:00:00;2022-03-04T09:30:00 2022-03-04T20:00:00;2022-03-05T09:30:00 2022-03-05T20:00:00;2022-03-06T09:30:00 2022-03-06T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le goûter d’anniversaire Paris Expo Porte de Versailles 2022-02-26 was last modified: by Le goûter d’anniversaire Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 26 février 2022 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris