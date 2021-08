Le Goûter au château Hourtin Ducasse Saint-Sauveur, 14 octobre 2021, Saint-Sauveur.

Le Goûter au château Hourtin Ducasse 2021-10-14 15:30:00 – 2021-10-17 Lieu-dit Le Fournas 3 rte de La Chatole

Saint-Sauveur Gironde Saint-Sauveur

7 EUR Pour une visite entièrement en famille, le jeu de piste vous promène dans nos vignes et vous raconte notre biodiversité et le travail de chacun : brebis à la tonte, chauve-souris aux insectes… Si le temps ne le permet pas, c’est dans les chais que la promenade se fait avec un livret jeu pour les enfants. Nous en profitons pour vous raconter nos méthodes alternatives d’accompagnement de nos vignes (huiles essentielles, infusions, brebis landaises…).

Après ce grand tour, le Goûter au milieu des barriques permet à tous de mieux comprendre le monde du vin et d’en profiter ; les parents dégustent 4 millésimes de Château Hourtin-Ducasse, puis notre spiritueux, noGGIN, les enfants des jus de raisins de cépages différents et tous savourent des cannelés-maison salés et sucrés pour les accompagner.

