Le goût italien Église luthérienne Saint-Marcel Paris, jeudi 29 février 2024.

Le jeudi 29 février 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

Tarif plein: 25€

Tarif réduit: 15€ (étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans)

Le duo pianistique italien Sbeglia-Zamuner joue les grands air d’opéra

Le

duo pianistique italien Sbeglia-Zamuner s’est spécialisé dans les

transcriptions et les paraphrases les plus raffinées des grands airs

d’opéras, qu’il a interprété sur les plus grandes scènes dans plus de 40

pays, dans la pure tradition des salons artistiques du 19e siècle. Ils

proposent un itinéraire subtil entre les musts de Rossini et Tchaïkovski

et des ouvrages injustement plus rares de Martucci ou d’Auber. Il

explore les liens qui lient Jean-Sébastien Bach à l’Italie et à l’art

vocal, qu’il a magnifié entre autres dans les Cantates et les Passions.

Programme

J.-S. Bach, Choral de la Cantate BWV 147

J.-S. Bach /M. Reger, 3e Concerto Brandebourgeois BWV 1048

A. Longo, Suite

G. Martucci, Pensieri da « Un ballo in Maschera » de Verdi

G. Rossini, Ouverture de « La Gazza ladra »

Ouverture du « Barbiere di Siviglia »

Rencontre avec le public

Église luthérienne Saint-Marcel 24 rue Pierre Nicole 75005 Paris

Contact : https://www.billetweb.fr/pro/bachavec

