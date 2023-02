Le goût du vent L’Eolienne, 28 février 2023, Marseille 1er Arrondissement .

Le goût du vent

2023-02-28 – 2023-02-28

EUR 1 Sortie de résidence : Le goût du vent

Nassim Alwan, Kayro et Sylvie Vieville



Paroles croisées du Liban, du Congo, de France et d’ailleurs



Trois humains en quête d’humanité, porteurs d’une parole sans visa empruntent l’audacieux chemin du périple de transmission. Trois voix, trois couleurs vont conter, chanter, danser puis se taire pour écouter le souffle du silence et du précieux. Après 5 jours de résidence en février, présentation d’une étape de création le mardi 28 février à 18h30 suivie d’un apéritif.



• Nassim Alwan

Comédienne, conteuse et bibliothécaire libanaise, Nassim Alwan fait voyager ses contes en parcourant le monde. Des histoires issues du patrimoine oral du Moyen-Orient et du monde arabe, narrées avec tout son cœur. Nassim habite ses contes et crée avec son public une relation nourrie d’intimité et d’universalité.



• Kayro

Roland Kaya dit Kayro, est né à Brazzaville au Congo. Bercé par les contes de son pays, il s’est lancé dans la parole contée à Pointe Noire. Il raconte, chante et danse avec les histoires qui sont les récits des aventures des héros du village de son enfance. Il nous transporte avec jubilation dans un univers coloré d’images.



• Sylvie Vieville

Sylvie Vieville transmet une parole vivante et porte un regard attendrissant et généreux sur les histoires qu’elle offre à son public. Aventurière de la parole, colporteuse d’histoires, elle cultive la tradition orale et explore le récit contemporain avec talent et justesse. Elle aime donner du corps aux histoires, du sens à la parole et de la place au silence.



Accueil en résidence à L’éolienne les 3, 7, 8, 9, 27 & 28 février.

L’Eolienne vous donne rendez-vous avec « Le goût du vent », sortie de résidence.

http://www.leolienne-marseille.fr/

