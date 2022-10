Le Goût du Large Port-en-Bessin-Huppain, 12 novembre 2022, Port-en-Bessin-Huppain.

Le Goût du Large

Autour des bassins Port-en-Bessin-Huppain Calvados

2022-11-12 10:00:00 – 2022-11-13 18:00:00

Port-en-Bessin-Huppain

Calvados

Port en Bessin-Huppain vous invite à larguer les amarres et à gagner le large pendant deux jours de fêtes. La fête de la coquille Saint-Jacques et des produits de la pêche normande, tout comme le festival Musique sous les Embruns, vous proposent de nombreuses animations sur un seul thème : LA MER ! De quoi satisfaire petits et grands …

Depuis sa création en 2004, le Goût du Large connait un joli succès : près de 30 000 visiteurs accueillis sur les 2 jours et une grande mobilisation des pêcheurs et des habitants.

Au programme de la 18ème édition : concerts, animations culinaires, démonstrations de sauvetage en mer, conférences, expositions, hélitreuillage, visites guidées, vieux gréements, découverte des métiers de la pêche (…) sans oublier vente de coquilles Saint-Jacques et produits de la pêche normande

centreculturel@portenbessin-huppain.fr +33 2 31 21 92 33 https://www.portenbessin-huppain.fr/

