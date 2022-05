Le goût du détail Le centre d’ailleurs Saint-Jean-des-Ollières Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Visite commentée de l’exposition “Immersion au cœur des Espaces Naturels Sensibles” et atelier de dessin sur le motif. Chaque arbre, chaque plante, chaque fleur a ses caractéristiques propres. En prenant le temps au jardin d’observer attentivement la botanique, en laissant son regard diriger son crayon, on réalise des croquis naturalistes très convaincants. C’est le goût du détail qui nous guide !

sur inscription – nombre de personnes limité

2022-06-04T17:30:00 2022-06-04T19:00:00

