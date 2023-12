Contes de Noël au goût des rencontres Le Goût des rencontres Lées-Athas, 23 décembre 2023 15:00, Lées-Athas.

Lées-Athas,Pyrénées-Atlantiques

Le Goût des rencontres propose un moment convivial avec des contes de Noël et un goûter..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 17:00:00. EUR.

Le Goût des rencontres

Lées-Athas 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Le Goût des rencontres (Taste of encounters) proposes a convivial moment with Christmas tales and a snack.

Le Goût des rencontres (El sabor de los encuentros) propone una velada de convivencia con cuentos navideños y un tentempié.

Le Goût des rencontres bietet einen gemütlichen Moment mit Weihnachtsgeschichten und einem Imbiss.

