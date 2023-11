Conte animé et chanté au goût des rencontres Le Goût des rencontres Lées-Athas, 4 novembre 2023, Lées-Athas.

Lées-Athas,Pyrénées-Atlantiques

Le Goût des rencontres propose un conte animé et chanté « Les aventures d’Hélaina, la petite bergère de la Vallée d’Aspe »..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 16:30:00. EUR.

Le Goût des rencontres

Lées-Athas 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Le Goût des rencontres presents an animated and sung tale entitled « Les aventures d’Hélaina, la petite bergère de la Vallée d’Aspe » (The adventures of Hélaina, the little shepherdess of the Aspe Valley).

Le Goût des rencontres presenta un cuento animado y cantado titulado « Les aventures d’Hélaina, la petite bergère de la Vallée d’Aspe » (Las aventuras de Hélaina, la pequeña pastora de la Vallée d’Aspe).

Le Goût des rencontres bietet ein animiertes und gesungenes Märchen « Les aventures d’Hélaina, la petite bergère de la Vallée d’Aspe » (Die Abenteuer von Hélaina, der kleinen Hirtin aus dem Aspe-Tal) an.

Mise à jour le 2023-10-18 par Office de Tourisme du Haut-Béarn