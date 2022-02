Le goût des Ogres Eu, 12 mai 2022, Eu.

Le goût des Ogres Théâtre des Charmes Quartier Morris Eu

2022-05-12 – 2022-05-12 Théâtre des Charmes Quartier Morris

Eu Seine-Maritime

Le goût des ogres – Compagnie ça va aller.

Deux femmes, l’une musicienne et chanteuse, l’autre comédienne et clowne vont mêler leurs talents pour une rencontre improbable, mais pleine de surprises. La chanteuse et musicienne, Amélie Affagard, aussi pétillante que passionnée, ouvrira la voie à la clowne, Kathy Morvan, dont le registre scénique est sans limite.

Il était une fois un ogre. Cet ogre, évidemment, avait de très grandes dents et ce qu’il aimait le plus au monde, c’était de dévorer les petits enfants. Alors, que faire pour que cet ogre cesse de terroriser la population ? Lui préparer de délicieux repas chaque jour, bien-sûr ! C’est ce que fit une petite fille de 6 ans.

Mais l’on peut se nourrir de tout autre chose, comme de LA MUSIQUE par exemple. L’ogre ne pensera bientôt plus à manger tant il lui sera agréable d’écouter et de jouer de la flûte. La suite de cette aventure est une série de festins et une histoire de partage et d’amour.

Théâtre des Charmes Quartier Morris Eu

