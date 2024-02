Le Goût des mots- Najoua Darwiche Compagnie le lapin blanc Place Yan du gouf Moliets-et-Maa, mercredi 13 mars 2024.

Le Goût des mots- Najoua Darwiche Compagnie le lapin blanc Place Yan du gouf Moliets-et-Maa Landes

Depuis toujours il rêve de faire comme tous les enfants courir, grimper aux arbres et surtout… manger ! Mais quel plaisir peut-on prendre à manger s’il nous manque le goût ? Comment décrire le goût d’une fraise ou d’un morceau de pain ?

Notre drôle de héros va se lancer à la découverte des saveurs en trouvant sa propre façon de goûter la vie !

Le goût des mots raconte la rencontre entre deux êtres très différents, à travers une histoire originale écrite par l’artiste et 4 contes populaires issus du monde entier (Afrique de l’Ouest, Amérique du Nord, Europe et Moyen-Orient). Une histoire où le désir nous fait franchir des montagnes et où la réalité nous pousse à transcender nos différences. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 15:30:00

fin : 2024-03-13 17:00:00

Place Yan du gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours

Moliets-et-Maa 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine mediatheque.direction@capbreton.fr

