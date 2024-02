Le goût des mots Najoua Darwiche Compagnie le lapin blanc Place Yan du Gouf Capbreton, mercredi 13 mars 2024.

Une histoire où le désir nous fait franchir des montagnes et où la réalité nous pousse à transcender nos différences.

15h30 / à partir de 6 ans

Depuis toujours il rêve de faire comme tous les enfants courir, grimper aux arbres et surtout… manger ! Mais quel plaisir peut-on prendre à manger s’il nous manque le goût ? Comment décrire le goût d’une fraise ou d’un morceau de pain ?

Notre drôle de héros va se lancer à la découverte des saveurs en trouvant sa propre façon de goûter la vie !

Le goût des mots raconte la rencontre entre deux êtres très différents, à travers une histoire originale écrite par l’artiste et 4 contes populaires issus du monde entier (Afrique de l’Ouest, Amérique du Nord, Europe et Moyen-Orient). Une histoire où le désir nous fait franchir des montagnes et où la réalité nous pousse à transcender nos différences.

Gratuit / Réservations 05 58 72 21 61 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 15:30:00

fin : 2024-03-13 16:30:00

Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

