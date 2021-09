Albi Médiathèque Pierre-Amalric Albi, Tarn Le goût des mots Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Le goût des mots Médiathèque Pierre-Amalric, 2 octobre 2021, Albi. Le goût des mots

Médiathèque Pierre-Amalric, le samedi 2 octobre à 10:00

Vous êtes attirés par l’écriture ? Osez vous exprimer ! Étonnez-vous, laissez-vous porter par la magie des mots ! Libérez votre créativité ! Lors d’exercices ludiques et originaux, vous voyagerez sur votre chemin d’écriture à la rencontre de vous-même et de l’Autre pour de joyeux moments de partage dans un cadre stimulant et bienveillant. Novices ou expérimentés, vous êtes les bienvenus ! _Public adulte / adolescent._

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10.

Atelier d’écriture par Julie Verhaeghe, animatrice littéraire à EcritsVont ! Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Médiathèque Pierre-Amalric Adresse 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Ville Albi lieuville Médiathèque Pierre-Amalric Albi