Le Goût des mots Léognan, dimanche 18 février 2024.

Le Goût des mots Léognan Gironde

Animé par Bertil Scali, l’Ecriture’s club vous invite à plonger dans un après-midi d’inspiration littéraire et de plaisirs gustatifs.

Vous serez accueilli dans une atmosphère chaleureuse et intimiste, propice à l’éveil de votre créativité. Vous aurez la chance d’échanger et de partager vos idées avec d’autres passionnés de l’écriture, dans le cadre enchanteur du château.

Cette session d’écriture se poursuivra par une dégustation des vins du château.

88 Chemin du Barp

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine communication@chateauleognan.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 15:00:00

fin : 2024-02-18 18:00:00



