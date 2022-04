Le Goût des Livres

2022-04-30 – 2022-04-30 EUR Une rencontre mensuelle pour parler des livres que vous avez aimés. Le Maquis est aussi une petite librairie renouvelée tous les mois, vous pouvez passer des commandes, il y a aussi une boîte à livres dans le café. contact@lemaquisdevareilles.fr +33 3 86 88 31 15 https://lemaquisdevareilles.fr/ Une rencontre mensuelle pour parler des livres que vous avez aimés. Le Maquis est aussi une petite librairie renouvelée tous les mois, vous pouvez passer des commandes, il y a aussi une boîte à livres dans le café. dernière mise à jour : 2022-04-05 par

