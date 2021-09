Roubaix Le Colisée Nord, Roubaix Le goût des autres : spectacle de fin d’études 2021 Le Colisée Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Le goût des autres : spectacle de fin d’études 2021 Le Colisée, 2 octobre 2021, Roubaix. Le goût des autres : spectacle de fin d’études 2021

Le Colisée, le samedi 2 octobre à 19:00

Le goût des autres —————— ### présentation du spectacle de fin d’études 2021 Au terme de deux années pour le moins perturbées, l’École du Ballet du Nord n’a pas eu la possibilité de présenter le très attendu spectacle de fin d’études, qui permet de voir les différents niveaux et de découvrir **le chorégraphe invité, Abdoulaye Konaté**, artiste ivoirien dont l’invitation s’inscrit dans la Saison Africa2020. Le spectacle a eu lieu, sans public, mais il a été filmé par une équipe de vidéastes professionnels. Pour partager avec vous ces créations qui ont permis aux élèves de poursuivre leur entraînement pendant l’année et d’aboutir à la naissance de trois pièces originales, **une soirée spéciale est organisée au Colisée** durant laquelle celles-ci seront projetées sur grand écran.

Gratuit sur réservation

Projection et présentation du spectacle de fin d’études 2021 de l’Ecole du Ballet du Nord intitulé Le Goût des Autres Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Roubaix Ouest Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T19:00:00 2021-10-02T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Le Colisée Adresse 31 rue de l'Epeule, Roubaix Ville Roubaix lieuville Le Colisée Roubaix