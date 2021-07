Martigues Martigues Bouches-du-Rhône, Martigues Le goût des autres Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Le goût des autres Martigues, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Martigues. Le goût des autres 2021-07-09 – 2021-07-09 Divers lieux, voir programme Dans toute la ville

Martigues Bouches-du-Rhône Rendez-vous aux différentes maisons de quartiers pour profiter de cette manifestation inédite.



Vendredi 9 juillet – Maisons de quartier de Saint-Julien et Lavera

Mercredi 21 juillet – Maisons de quartier Eugénie Cotton, Carro et Croix-Sainte

Mercredi 28 juillet 18h30 – Maison de quartier de Canto-Perdrix Les Maisons de quartier, la médiathèque et le restaurant municipal s’associent pour des rencontres avec les habitants autour de la cuisine locale et traditionnelle, accompagnées de lectures de texte sur la cuisine et la gastronomie. maisonsdesquartiers@ville-martigues.fr +33 4 42 41 63 40 Rendez-vous aux différentes maisons de quartiers pour profiter de cette manifestation inédite.



Lieu Martigues Adresse Divers lieux, voir programme Dans toute la ville Ville Martigues