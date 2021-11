Arles Musée Réattu Arles, Bouches-du-Rhône Le goût de l’ombre. Photographie, thé et gourmandises japonaises Musée Réattu Arles Catégories d’évènement: Arles

Le goût de l'ombre. Photographie, thé et gourmandises japonaises

Musée Réattu, le dimanche 5 décembre à 15:30

Musée Réattu, le dimanche 5 décembre à 15:30

**« Le goût de l’ombre. Photographie, thé et gourmandises japonaises »** ———————————————————————— _Une visite thématique_ ———————– Après une visite de l’exposition « (Un autre) éloge de l’ombre », une dégustation d’un authentique thé vert japonais sera proposée chez «Vague», le studio arlésien de l’architecte d’intérieur japonais Teruhiro Yanagihara basé à quelques pas du musée, rue du 4 septembre. La séance permettra de comprendre comment les arts japonais, qu’il s’agisse de photographie, d’artisanat, d’architecture ou de gastronomie, sont intimement liés. Par Andy Neyrotti, commissaire de l’exposition, avec Fanny Pellegrin, directrice artistique du studio «Vague», et Stéphanie Jabir, collaboratrice. Durée : 1h30. **Sur réservation avant le vendredi 3 décembre 17h, au 04 90 49 37 58 ou [reattu.reservation@ville-arles.fr](mailto:reattu.reservation@ville-arles.fr)**

Billet d’entrée + 5€ par personne, dans la limite des places disponibles.

Musée Réattu 10 rue du Grand-prieuré 13200 Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T15:30:00 2021-12-05T17:00:00

