Le banquier et philhellène genevois Jean Gabriel Eynard s’est acquis une renommée internationale en soutenant la guerre d’indépendance grecque. Mais quel était donc son rapport à l’antique ? Nombre de philhellènes, fascinés par la littérature et l’art grecs, s’engagèrent ainsi en faveur de la liberté de la Grèce. L’anticomanie des époux Eynard est manifeste. Elle transparaît au travers des édifices qu’ils bâtissent (Palais Eynard, Athénée). Elle imprègne aussi leur cadre de vie comme en témoignent les aquarelles d’Alexandre Calame : outre le mobilier de style néoclassique, de nombreuses peintures et sculptures renvoient à la mythologie gréco-romaine. La statue d’Anna Eynard, réalisée par Bartolini, en est un très bel exemple. L’exposition, où les représentations figurées font écho aux objets, dévoile en outre une partie de la collection de vases antiques du couple Eynard, récemment redécouverte.

L'exposition, où les représentations figurées font écho aux objets, dévoile en outre une partie de la collection de vases antiques du couple philhellène Eynard, récemment redécouverte.

