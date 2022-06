LE GOUST DE LA MUSIQUE 10ÈME ÉDITION Malville, 25 juin 2022, Malville.

LE GOUST DE LA MUSIQUE 10ÈME ÉDITION

Malville Loire-Atlantique

2022-06-25 – 2022-06-25

Malville

Loire-Atlantique

Malville

Détail de la journée :

• Accueil avec un café gourmand sous la petite halle du Goust (ou dans l’un des jardins des organisateurs)

• Premier concert : musique classique, sous barnums

• Pause récréative ou l’on peut boire un petit coup, acheter de la fleur de sel etc.

• 2ème concert : musique « contemporaine »

• Apéritif (payant, mais prix raisonnables !) avec petits amuse gueules (gratuits)

• Balade dans les jardins, plants de légumes à disposition gratuite des amateurs de potagers…

• Dîner confectionné avec le traditionnel jambon cuit au foin (inclus dans le prix d’entrée), sous barnums.

• Après dîner convivial mêlant public et musiciens, les « classiques » et les contemporains » improvisant souvent ensemble à ce moment-là !

Le tout pour 28 €, tarif adulte (18 € de 10 à 15 ans, gratuit en dessous de 10 ans.)

bsm@lejodel.com +33 6 16 77 98 74

Détail de la journée :

• Accueil avec un café gourmand sous la petite halle du Goust (ou dans l’un des jardins des organisateurs)

• Premier concert : musique classique, sous barnums

• Pause récréative ou l’on peut boire un petit coup, acheter de la fleur de sel etc.

• 2ème concert : musique « contemporaine »

• Apéritif (payant, mais prix raisonnables !) avec petits amuse gueules (gratuits)

• Balade dans les jardins, plants de légumes à disposition gratuite des amateurs de potagers…

• Dîner confectionné avec le traditionnel jambon cuit au foin (inclus dans le prix d’entrée), sous barnums.

• Après dîner convivial mêlant public et musiciens, les « classiques » et les contemporains » improvisant souvent ensemble à ce moment-là !

Le tout pour 28 €, tarif adulte (18 € de 10 à 15 ans, gratuit en dessous de 10 ans.)

Malville

dernière mise à jour : 2022-06-21 par