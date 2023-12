Balade raquette et repas Le Gounefay Les Hôpitaux-Vieux Catégories d’Évènement: Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 17:00:00

fin : 2024-01-05 22:00:00 . Collectif raquettes en nocturne le soir pour découvrir la montagne autrement suivi d’un repas (fondue – charcuterie – salade verte / salade de fruit) chez notre partenaire au restaurant les papillons- 45€/pers – 2h de raquettes + repas (hors boissons, hors location). EUR.

Le Gounefay

Les Hôpitaux-Vieux 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

