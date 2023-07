Présentation du Gouffre Le Gouffre Blois Catégories d’Évènement: Blois

Loir-et-Cher Présentation du Gouffre Le Gouffre Blois, 16 septembre 2023, Blois. Présentation du Gouffre 16 et 17 septembre Le Gouffre Dans le cadre de leur formation, des étudiants de BTS ont suivi un module d’enseignement sur la Renaissance à Blois et la préparation d’une présentation de monument.

Accès accidenté et limité (par groupe de 10 personnes). Le Gouffre Rue du Gouffre 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 32 Ancien réservoir des eaux de la ville, le gouffre alimentait toutes les fontaines de Blois. Aujourd’hui, seule la fontaine Saint-Jacques est encore alimentée par l’eau du Gouffre. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Service Ville d’art et d’histoire Détails Catégories d’Évènement: Blois, Loir-et-Cher Autres Lieu Le Gouffre Adresse Rue du Gouffre 41000 Blois Ville Blois Departement Loir-et-Cher Lieu Ville Le Gouffre Blois

Le Gouffre Blois Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blois/