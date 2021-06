Paris Petit Bain Paris Le Gospel Party Petit Bain Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le Gospel Party Petit Bain, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 14 juillet 2021

de 18h à 0h

gratuit

Le Gospel est un projet d’édition indépendant basé à Bordeaux qui propose depuis 2018 un zine papier, un site internet, des livres et quelques sorties discographiques. LE GOSPEL (Stand/ Dj Set) Le Gospel est un projet d’édition indépendant basé à Bordeaux qui propose depuis 2018 un zine papier, un site internet, des livres et quelques sorties discographiques. Le Gospel défend une écriture libre nourrie par une approche DIY, politiquement concernée et totalement subjective. LECTURE MUSICALE L’auteur Arthur-Louis Cingualte et le musicien Sol Hess proposeront une lecture musicale du livre “Le Gospel de l’âge du fer rouillé: l’évangile selon Nick Cave” LEA JACTA EST (Live) Active depuis quelques années dans la scène underground et DIY française, elle a séduit les amateurs de musique dark grâce à sa voix et ses morceaux de pop folk sépulcrale. Elle viendra présenter son nouveau single “Les Films pour adultes”. SOL HESS (Live) Figure clé de la scène rock bordelaise, Sol Hess est un touche-à-tout habité par la ferveur historique du rock’n roll. Resserré autour d’une guitare classique et d’un chant habité, ce nouveau répertoire montre une facette plus narrative et lettrée du musicien. LES EDITIONS DE LA DERNIERE CHANCE (Expo/stand) Les éditions de la dernière chance ont été fondées en 2016 par Delphine Bucher. Dans une démarche complètement DIY, ces éditions sont nées d’un désir de partager autour de la littérature, de promouvoir la lecture et d’échanger sur ce sujet, par le biais de fanzines, chroniques, salons de micro-édition… Concerts -> Électronique Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013

6 : Quai de la Gare (379m) 14 : Bibliothèque François Mitterrand (586m)

Contact :Petit Bain 0180484981 contact@petitbain.org https://petitbain.org/ https://www.facebook.com/petitbain Concerts -> Électronique Musique

