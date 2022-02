Job Dating en Guadeloupe : décrochez un emploi Le Gosier

Job Dating en Guadeloupe : décrochez un emploi Le Gosier, 10 mars 2022 09:00, . Jeudi 10 mars, 09h00 Sur place Gratuit sur inscription https://wiz.bi/3snXlU8 Vous êtes à la recherche d’un job, d’un stage ou d’une alternance ? Rencontrez les recruteurs de votre région en direct ! Vous recherchez un emploi, un stage ou encore une alternance ? Aucun problème ! Grâce au prochain événement 1 jeune, 1 solution en Guadeloupe le 10/03, vous pourrez rencontrer des entreprises qui recrutent près de chez vous ! N’hésitez plus à vous pré-inscrire : https://wiz.bi/3snXlU8. Attention, les places sont limitées alors ne perdez pas de temps. Quelques exemples de postes à pourvoir :

– Assistant RH en alternance – Sainte-Anne

– Ouvrier agricole polyvalent en CDD – Capesterre-Belle-Eau

– Second de cuisine en CDI – Le Gosier

– Aide comptable en CDD – Baie-Mahault

– Chef de rang en CDI – Pointe-à-Pitre ….et de nombreux autres postes seront à pourvoir lors de cette soirée ! N’hésitez pas à vous inscrire pour être tenu(e) informé(e). Un événement 1 jeune, 1 solution, c’est quoi ? Les Job Dating #1Jeune1Solution, c’est 100 à 150 candidats présents ainsi qu’une dizaine d’entreprises de la région qui recrutent. Vous pourrez y rencontrer les recruteurs dans un cadre convivial et dans le respect des gestes barrières afin de pouvoir décrocher un emploi. L’objectif de cet événement inclusif est de ne laisser aucun jeune sans solution, alors peu importe votre parcours, postulez gratuitement pour participer à l’événement ! Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’initiative France Relance du Gouvernement 1 Jeune 1 Solution (en collaboration avec WIZBII), vous pouvez retrouver sur www.1jeune1solution.gouv.fr des aides, des offres d’emploi ou encore des propositions de formation. Le Gosier Guadeloupe jeudi 10 mars – 09h00 à 18h00

